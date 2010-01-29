Российский эксперт: борьба за избирателей Тигипко закончится ничем

Борьба за голоса избирателей Сергея ТИГИПКО между кандидатами в президенты Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Юлией ТИМОШЕНКО закончисья безрезультатно.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир ЖАРИХИН.

«Электорат С.ТИГИПКО состоит из «бело-голубых», которые не любят В.ЯНУКОВИЧА, и тех «оранжевых», кто не любит Ю.ТИМОШЕНКО, – то есть протестный электорат обоих кандидатов», - считает В.ЖАРИХИН.

По его словам, штабам обоих кандидатов будет сложно привлечь на свою сторону этих людей. «Мне кажется, что эти избиратели разделяться на группы, которые не придут на выборы, а голоса пришедших на избирательные участки разделяться хаотично», - сказал эксперт.

«Избиратель С.ТИГИПКО прагматичный и образованный, он не ловиться на популистские штуковины. Этому избирателю недостаточно «интеллектуализма» В.ЯНУКОВИЧА, а в Ю.ТИМОШЕНКО недостаточно предсказуемости и избыток популизма. Мне кажется, борьба за голоса избирателей С.ТИГИПКО закончиться ничем», - добавил В.ЖАРИХИН.

Он также считает, что именно электорат С.ТИГИПКО может оказать решающее влияние на результат президентской гонки.

По мнению эксперта, если бы В.ЯНУКОВИЧ в первом туре набрал бы на 14-16% голосов больше, чем Ю.ТИМОШЕНКО, то лидеру Парии регионов была бы обеспечена победа во втором туре. В то же время, если разрыв был бы 3-4%, то можно было говорить, что Ю.ТИМОШЕНКО победит.

«Здесь пограничная ситуация. Примерно 10% голосов компенсируется за счет кандидатов, непрошедших во второй тур», - сказал В.ЖАРИХИН.

По его мнению, к Ю.ТИМОШЕНКО перейдет значительная часть голосов Арсения ЯЦЕНЮКА и Виктора ЮЩЕНКО, что составит около 10%, у В.ЯНУКОВИЧА бесспорным ресурсом являются голоса Петра СИМОНЕНКО.

Вместе с тем В.ЖАРИХИН прогнозирует, что сейчас В.ЯНУКОВИЧ с незначительным отрывом – 1-4% – опережает Ю.ТИМОШЕНКО.