В ЕЦ боятся наводнения: Кабмин работает по принципу «после нас - хоть потоп»

Председатель партии “Единый Центр”, народный депутат Игорь КРИЛЬ призывает Верховную Раду заслушать отчет министра по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Владимира ШАНДРУ о мерах, предпринимаемых МЧС для предотвращения наводнения.

Об этом сообщает пресс-служба “Единого Центра”. В пресс-службе напомнили прогнозы ученых о том, что весной этого года в Украине может произойти самое сильное наводнение за последнее десятилетие.

“Кабинет министров должен срочно найти средства на противопаводковые мероприятия, чтобы в этом году избежать повторения ситуации лета 2008 г. Попытка закрыть глаза или скрыть проблему – не илучший путь ее решения. А сейчас правительство действует в прямом понимании выражения “после нас – хоть потоп”, - считает И.КРИЛЬ.

По его словам, успокоительные заявления Гидрометцентра о возможности только местных подтапливаний не могут оправдать бездеятельность чиновников. “Даже небольшой паводок может нанести огромный вред, прежде всего, в западных областях, которые так и не смогли полностью ликвидировать последствия наводнения 2008 года. Но они не могли этого осуществить физически, поскольку правительство постоянно экономило на финансировании противопаводковых программ. Так, в Черновицкой области из 18 млн., необходимых для реализации антипаводковой программы, правительство выделило менее 3 млн. Закарпатская область получила чуть больше половины, а Львовская область по отдельным статьям - всего около 20%”, - отметил народный депутат.

“Не лучше финансировались и целевые государственные программы предотвращения наводнений. Так, например, реализация “Государственной целевой комплексной программы противопаводковой защиты в бассейнах рек Днестр, Прут и Сирет” в 2009 г. должна была составить 215 млн. грн., а профинансировано около 46 млн. То есть, чуть больше одной пятой необходимой суммы”, – отметил И.КРИЛЬ.

Поэтому он призвал Верховную Раду заслушать отчет В.ШАНДРЫ о мерах, которые предпринимает МЧС для предотвращения возникновения наводнения.

“Если руководство правительства из-за участия в выборах утратило ощущение реальности, координацию противопаводковых мероприятий должен взять на себя парламент. Народные депутаты должны знать нужды МЧС и предложить механизмы поддержки действий этого ведомства, чтобы местные общины, которые находятся в паводковой зоне, снова не остались один на один с бедой, как это было в 2008 году”, – считает И.КРИЛЬ.