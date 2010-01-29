Во львовских церквях агитируют против «донецкого бандита»?

Председатель Львовской областной организации Партии регионов, народный депутат Украины Петр ПИСАРЧУК обратился с открытым письмом к Верховному Археепископу Киево-Галицкому, Блаженнейшему Любомиру (ГУЗАРУ), в котором отмечает, что священники УГКЦ во Львовской области «занимаются агитацией за действующего премьер-министра».

В тексте письма, которое имеется в распоряжении УНИАН, П.ПИСАРЧУК обращается к Архиепископу ГУЗАРУ, поскольку «не может самостоятельно прекратить поток неправды, идущий от некоторых священнослужителей Украинской Греко-католической церкви в сторону кандидата в Президенты Украины Виктора ЯНУКОВИЧА».

«Забыв основное назначение Церкви - с верой в Бога нести примирение и помощь душам верных - отдельные всечестные отцы занимаются агитацией за существующего премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО, называя ее «единственным украинским демократическим кандидатом, который заботится о народе и Украине». При этом второй кандидат в президенты называется «донецким бандитом», «вором», который подкупом хочет стать Президентом и откроет прямую дорогу на Украину Русской Православной Церкви», - говорится в обращении руководителя львовских регионалов.