Министр экономики в повышении цен обвиняет политику

Повышение цен на продукты питания не имеет экономических причин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН.

«Рост цен на отдельные виды продовольственных товаров, который имеет место в последнее время, выглядит неестественным на фоне общей тенденции замедления инфляционных процессов и тех мер, которые сейчас принимаются правительством Украины по сдерживанию ценовой ситуации», - отметил министр.

Он напомнил, что второй год подряд Украина собирает большие урожаи зерновых культур.

По его словам, основная причина повышения цен на продукты питания – политическая, связанная со вторым туром президентских выборов.

Б.ДАНИЛИШИН также обратился к региональным руководителям, которые представляют оппозиционные партии, с просьбой взять под контроль сложившуюся ситуацию. Он считает, что цель оппозиции - дискредитировать премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО перед вторым туром президентских выборов. «Если бы сейчас не политическое нагнетание (относительно подорожания – УНИАН) отдельных товарных позиций, отдельных товарных групп в течение последних недель перед вторым туром президентских выборов, мы бы могли иметь нормальный индекс потребительских цен, который был бы ниже единицы», - сказал министр.

Он также сообщил, что цены на продукты выросли не одинаково по всей Украине: рост стоимости отдельных продуктов питания наблюдается в АР Крым, восточных и южных регионах.