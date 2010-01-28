Тимошенко зовет в свою команду еще двух экс-кандидатов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО после своей победы на президентских выборах хотела бы видеть в своей команде не только Сергея ТИГИПКО, но и Арсения ЯЦЕНЮКА и Анатолия ГРИЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в ходе встречи с представителями учреждений культуры и здравоохранения Херсонской области.

«Я действительно хочу и Сергея ТИГИПКО, и Арсения ЯЦЕНЮКА, и Анатолия ГРИЦЕНКО после победы возможной просто пригласить в команду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она не уточнила, в каком качестве хотела бы видеть этих политиков в своей команде, отметив лишь, что А.ЯЦЕНЮК мог бы занять в ней достойное место.