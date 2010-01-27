Поддельным дипломом министра занялась прокуратура

Прокурор Крыма Владимир БОЙКО возбудил уголовное дело по факту использования поддельного диплома о высшем образовании депутатом крымского парламента Андреем СУМЦОВЫМ, который возглавляет Министерство курортов и туризма автономии.

«26 января прокурор Крыма возбудил уголовное дело по факту использования поддельного диплома. Расследование поручено органам внутренних дел», - сообщила по телефону корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокуратуры автономии Наталия БОЯРКИНА.

Милиция Крыма уточняет, что в феврале 2009 года А.СУМЦОВ перед назначением на должность министра предоставил диплом об окончании в 2006 году Киевского национального университета им. Т.Шевченко по специальности «Правоведение» и присвоении ему квалификации «Магистр права».

Крымское управление МВД утверждает: документы, которые «могли бы подтвердить факт обучения и получение диплома образовательно-квалификационного уровня «Магистр права» А.СУМЦОВЫМ в университете им. Т.Шевченко не обнаружены, информации, подтверждающей выдачу ему диплома серии KB № 27935296, в вузе нет.

По информации милиции, в единой информационной базе данных Министерства образования и науки Украины нет сведений о дипломе, выданном на имя А.СУМЦОВА, бланк к диплому на полиграфическом комбинате «Украина» не изготавливался.

В крымской милиции напоминают: она предупреждала председателя Верховной Рады Крыма Анатолия ГРИЦЕНКО и руководителя Совета министров автономии Виктора ПЛАКИДУ о том, что А.СУМЦОВ «не имеет высшего образования и на должность министра назначен незаконно». «С их стороны, кроме обвинений и претензий в адрес милиции, никаких мер не предпринималось, что дает полное основание после возбуждения уголовного дела в отношении А.СУМЦОВА ставить вопрос об их персональной ответственности, то есть отставке», - говорится в сообщении пресс-службы крымского управления МВД