Сторонники Януковича пришли к Тимошенко с флагами и песнями

Сторонники Партии регионов сегодня опять пикетируют Кабинет министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в акции принимают участие, по оценкам правоохранительных органов, около 350 человек.

Участники вышли под флагами «Янукович - наш Президент».

Перед тем, как началось выступление одной пенсионерки, звучала песня в исполнении Оксаны БИЛОЗИР.

Участники пикета держат плакаты с лозунгами «Вона вкрала наші пенсії», «Пенсіонери хочуть жити, а не виживати», «Вона шикує – народ бідує».