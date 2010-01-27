Сторонники Януковича пришли к Тимошенко с флагами и песнями

09:45, 27 января 2010
Политика
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Около 350 человек

Сторонники Партии регионов сегодня опять пикетируют Кабинет министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в акции принимают участие, по оценкам правоохранительных органов, около 350 человек.

Участники вышли под флагами «Янукович - наш Президент».

Перед тем, как началось выступление одной пенсионерки, звучала песня в исполнении Оксаны БИЛОЗИР.

Участники пикета держат плакаты с лозунгами «Вона вкрала наші пенсії», «Пенсіонери хочуть жити, а не виживати», «Вона шикує – народ бідує».

 

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