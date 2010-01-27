Сторонники Януковича пришли к Тимошенко с флагами и песнями
09:45, 27 января 2010Политика
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Около 350 человек
Сторонники Партии регионов сегодня опять пикетируют Кабинет министров Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, в акции принимают участие, по оценкам правоохранительных органов, около 350 человек.
Участники вышли под флагами «Янукович - наш Президент».
Перед тем, как началось выступление одной пенсионерки, звучала песня в исполнении Оксаны БИЛОЗИР.
Участники пикета держат плакаты с лозунгами «Вона вкрала наші пенсії», «Пенсіонери хочуть жити, а не виживати», «Вона шикує – народ бідує».
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