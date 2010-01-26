В ЕЦ готовы снять Луценко, потому что он бросает милицию в топку

Народные депутаты от партии “Единый Центр” поддерживают инициативу об увольнении Юрия ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба партии со ссылкой на председателя “Единого Центра” Игоря КРИЛЯ.

По его мнению, включенные в повестку дня внеочередной сессии Верховной Рады вопросы являются чрезвычайно актуальными перед завершающим туром голосования на выборах Президента и поэтому требуют немедленного рассмотрения.

«Наши специалисты по избирательному законодательству проанализируют предложенные изменения к Закону «О выборах Президента Украины». Также в сессионном зале мы очень внимательно отнесемся к аргументам о необходимости его корректирования в последние дни перед вторым туром. Окончательное решение по этому вопросу будем принимать непосредственно перед голосованием», – сказал И.КРИЛЬ.

В то же время, по его словам, депутаты-“единоцентристы” уже выработали общую позицию в отношении инициативы по отставке с должности министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО, по рассмотрению вопроса о соблюдении руководством МВД Конституции и законов во время проведения президентских выборов. «Никаких разногласий во мнениях у нас нет, мы единогласно будем голосовать за увольнение господина ЛУЦЕНКО», – заявил И.КРИЛЬ. По его словам, “за последние несколько лет ЛУЦЕНКО уверенно шел к такому финалу своей милицейской карьеры, поскольку давно перестал быть руководителем МВД».

«За время его пребывания во главе ведомства милиция лишь чудом окончательно не превратилась в филиал известной политической силы, лидер которой сейчас во что бы то ни было стремится стать Президентом. Деятельность господина ЛУЦЕНКО в последний год стала образцом наглого пренебрежения законами, избирательности, непрофессионализма и политического приспособления. И если милиция еще показывает признаки жизни, то не благодаря, а вопреки министру. МВД нужно оградить от разрушительного влияния руководителя, который бросает органы внутренних дел в топку личных расчетов», - заявил председатель «Единого Центра».