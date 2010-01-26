Москва отреагировала на присвоение Бандере звания Героя

12:47, 26 января 2010
Политика
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Тон - от едкой иронии до жесткой критики

Министерство иностранных дел Российской Федерации Министерство иностранных дел Российской Федерации присвоение лидеру Организации Украинский Националистов Степану Бандере почетного звания Герой Украины называет «событием одиозного свойства».

Об этом идет речь в комментарии Департамента информации и печати МИД России «в связи с указом Президентом Украины Виктора ЮЩЕНКО о награждении С.Бандеры орденом Героя Украины», размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Указ о награждении С.Бандеры орденом Героя Украины – событие настолько одиозного свойства, что оно не могло не вызвать однозначно негативную реакцию, прежде всего в Украине. Уже известна позиция по этому вопросу целого ряда украинских политиков, полагающих, что решения подобного рода не способствуют консолидации украинского общественного мнения», - отмечается в комментарии.

Немало негативных откликов появилось и за пределами Украины, замечает МИД России и добавляет: «Что касается российской реакции, то СМИ и общественные структуры по этому поводу высказались исчерпывающе, тональность оценок варьирует от едкой иронии до жесткой критики, что в полной мере отвечает настроениям общественного мнения России».

Как сообщал УНИАН, 22 января 2010 года Президент Украины В.ЮЩЕНКО подписал указ о присвоении звания Героя Украины проводнику ОУН С.Бандере.

По словам В.ЮЩЕНКО, когда речь идет о присвоении звания С.Бандере, это не “какое-то политическое флюгерство”. “Более того - на Бандере не заработаешь, как современный политик. Ты будешь сидеть в каждой аудитории и в каждую сторону отвечать на противоположные вопросы”, - добавил он.

По его словам, С.Бандера боролся за независимую страну. “И поэтому, если всей нации дать гармоничную ссылку по этой странице истории, то лучше всего - сделать поступок. Я его сегодня сделал, чтобы показать значительной части украинцев, которые не знают истинной миссии, чина, роли Степана Бандеры, - пожалуйста, ознакомьтесь, это человек, который боролся за Украину, когда о ней немногие так заботились. Для другой части, которые знают об этом чине, об этом поступке - это комплимент, что каждый человек, посвятивший себя борьбе за наш суверенитет, за нашу независимость, рано или поздно мы будем стоять перед фактом, что правда будет торжествовать”, - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО отметил, что в подписании соответствующего указа не надо искать политики, в то же время он призвал помнить историю Украины в части борьбы за независимость.

 

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