Порошенко говорит, что посол РФ привез верительные грамоты на имя Ющенко

Верительные грамоты нового Посла России в Украине Михаила ЗУРАБОВА адресованы Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Киеве М.ЗУРАБОВ вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Украины Петру ПОРОШЕНКО.

Он подчеркнул, что верительные грамоты адресованы Президенту В.ЮЩЕНКО.

«Посол Российской Федерации Михаил ЗУРАБОВ вручил мне копии верительных грамот, которые составлены в полном соответствии с принятой дипломатической практикой и протоколом. Я могу зачитать первую страницу: Президент Российской Федерации, Его Превосходительству господину Виктору Андреевичу ЮЩЕНКУ, Президенту Украины, копии верительных грамот», - сказал П.ПОРОШЕНКО после вручения ему М.ЗУРАБОВЫМ копий верительных грамот.

Как сообщал УНИАН, М.ЗУРАБОВ был назначен послом в Украине вместо Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА в начале августа 2009 года. Однако спустя несколько дней после подписания указа Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ направил своему украинскому коллеге В.ЮЩЕНКО послание, в котором обвинил его в проведении антироссийского курса и объявил о решении пока не направлять посла в Киев.

17 января 2010 года в Украине прошел первый тур президентских выборов.

Через два дня, 19 января, Президент РФ поручил М.ЗУРАБОВУ приступить к исполнению обязанностей, а также назначил его своим спецпредставителем по развитию торгово-экономических отношений с Украиной.

Согласно дипломатической практике, по прибытии в Киев новый посол должен первым делом посетить украинский МИД и вручить копии верительных грамот. После этого он де-факто может приступить к работе посла. После вручения верительных грамот Президенту Украины он станет послом и де-юре.

22 января газета "Коммерсант" сообщила, что прибытие в Киев нового посла России грозит вылиться в новый дипломатический скандал - администрация В.ЮЩЕНКО намерена рекомендовать МИД не принимать у российского дипломата копии верительных грамот. По данным издания, свою рекомендацию администрация В.ЮЩЕНКО мотивирует тем, что в документах не указано имя украинского Президента, которому эти грамоты посол будет вручать. Если копии верительных грамот у М.ЗУРАБОВА не примут, посол не сможет приступить к исполнению своих обязанностей.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей ЛАВРОВ на пресс-конференции 22 января заявил, что Россия будет соблюдать все протокольные традиции при вручении верительных грамот Президенту Украины новым послом.