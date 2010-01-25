Пресс-конференция «Киевляне проголосуют за того, кто выгонит Черновецкого»

В четверг, 28 января 2010 года, в 10.30 в информационном агентстве УНИАН (ул. Крещатик, 4, конференц-зал) состоится пресс-конференция на тему: «Киевляне проголосуют за того, кто выгонит Черновецкого». Участники пресс-конференции:

Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ, главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева»;

Михаил МИХАЛКО, член исполкома координационного совета гражданской кампании «Форум спасения Киева»;

Максим МАНЬКОВСКИЙ, лидер общественной организации «Киевляне, объединяемся»;

Анатолий ШАРИЙ, журналист интернет-издания «FROM-UA»;

Глеб ЛЕШКОВ, участник инициативной группы гражданского движения «Настоящие киевляне».

Как отмечают организаторы пресс-конференции, результаты президентских выборов в Киеве всегда были определяющими. За время независимости Украины позиция киевлян становилась показательной для остальных украинцев, формировала настроения всех регионов страны. Поддержка киевлян и сегодня почти гарантирует победу.

По словам В.ЧЕРНЯХОВСКОГО, «выборы Президента-2010 засвидетельствовали небезразличие кандидатов к своим рейтингам именно среди столичных жителей. Кое-кто даже заручился поддержкой столичного градоначальника с бессмысленными надеждами, что команде «оловянных солдатиков» господина ЧЕРНОВЕЦКОГО, «космическим» талантам которого удивляется вся страна, по силам выиграть выборы с первой попытки. Наверное, те, кто принимал решение сдать свои предвыборные штабы «черновецким», редко выходят из своих авто на улицы города и совсем не проникаются его проблемами. Иначе никто не допустил бы «мальчиков» Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, кроме возмущения у киевлян ничего не вызывающих, к руководству предвыборным штабом одного из кандидатов на пост Президента Украины».

Как отмечает главный координатор ФСК, «за время правления Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО и его пособников вместо цветущего уютного города получили сплошной беспорядок: дерибан земельных участков и имущества территориального общества, загромождение улиц и подземных переходов киосками, которые торгуют сигаретами и пивом, уничтожение зелёных зон, полный упадок жилищно-коммунального хозяйства».

А между тем, напоминает В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ, один из пунктов предвыборной программы мэра был таким: «Никогда больше так называемые «инвесторы» не будут строить небоскрёбы в скверах, на детских и спортивных площадках. Потому что никто из городских чиновников не позволит этого. Даже за миллионную взятку!». Как видим, действительность не имеет ничего общего с задекларированными обещаниями, более того, прямо противоречит им. И уже в который раз появляется вопрос относительно конституционности решений Конституционного Суда Украины, который продлил полномочия преступной власти.

По словам В.ЧЕРНЯХОВСКОГО, президентские выборы как лакмусовая бумажка осветили наболевшую проблему столичной власти, за решение которой киевляне могут отблагодарить своими голосами одного из кандидатов на пост Президента Украины. В канун повторного голосования на выборах Президента Украины в Верховной Раде Украины, 18 января 2010 г., зарегистрированы два проекта постановлений Верховной Рады Украины «О назначении внеочередных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского головы», поданные Владимиром ЛИТВИНЫМ (№ 5520), а также Николаем ТОМЕНКО, Андреем КОЖЕМЯКИНЫМ и Кириллом КУЛИКОВЫМ (№ 5520-1), которые требуют прекращения полномочий должностных лиц органов Киевской городской власти, которые цинично и вызывающе нарушают требования законодательства, нивелируют нормы права как основные правила поведения, наносят своими противоправными действиями значительный вред государственному и столичному бюджетам, лишают территориальную общину Киева неотчуждаемой собственности, подрывают установленные принципы государственного строя и местного самоуправления.

Участники пресс-конференции призывают общественность поддержать инициативы парламентариев относительно назначения внеочередных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского председателя и подчеркивают влияние отмеченных проектов постановлений, в случае их принятия, на результаты выборов Президента Украины.