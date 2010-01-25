СБУ заявляет, что не даст в обиду комбинат «Украина»

Служба безопасности Украины принимает безотлагательные меры для охраны государственной тайны и недопущения вмешательства в технологический процесс государственного полиграфического комбината «Украина», в первую очередь, заказа и печати избирательных бюллетеней.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Служба безопасности действует во взаимодействии с прокуратурой г. Киева, которой будут переданы все материалы для вынесения процессуальной оценки и обеспечения законности избирательного процесса.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром полиграфкомбинат «Украина» в Киеве, где, в частности, печатаются и избирательные бюллетени, подвергся нападению.

Группа людей пыталась войти в здание комбината, и после того, как это им не удалось, неизвестными были разбиты оконные стекла на первом этаж, через которые они и вошли в здание.

Столкновения произошли и внутри здания, были применены даже пожарные шланги, часть здания залита водой. К месту происшествия была вызвана милиция.

Ранее, 22 января, Партия регионов уже заявляла о попытке сменить руководство комбината "Украина" командой Юлии ТИМОШЕНКО, чтобы напечатать лишние 1,5 млн. избирательных бюллетеней.

Вместе с тем в БЮТ назвали эти заявления провокацией, указав на то, что бюллетени еще не печатаются, поскольку не объявлены результаты первого тура.