Савик Шустер: социологи боятся делать экзит-полы на второй тур

Популярный телеведущий Савик Шустер не уверен, что в ночь после второго тура сможет выйти в эфир. Об этом он сказал в интервью Радио "Свобода", отвечая на вопрос о предвыборной социологии и вероятных результатах голосования 7 февраля.

"Очень дорогое мероприятие - экзит-пол, - признал С.Шустер. - Мы сейчас ищем деньги, потому что у нас хорошая социологическая служба. Я разговаривал с социологами - все очень боятся делать экзит-полы, потому что различие будет очень небольшим, в рамках погрешности. И поэтому никто не будет понимать, кто в итоге победил, и вся ответственность упадет именно на социологов. И поэтому они очень боятся.

И я опасаюсь того, что может оказаться так, что мы в ночь выборов выйдем без экзит-полов.

И что мы будем делать на протяжении нескольких часов, когда Центральная избирательная комиссия не будет давать никаких результатов, я не знаю. Я ставлю под вопрос вообще выход в эфир в ночь выборов", - заключил С.Шустер.