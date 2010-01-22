Янукович: Тигипко и Яценюк не могут поддерживать Тимошенко
19:22, 22 января 2010Политика
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"Шансов у нее - ноль"
Кандидат на пост Президента Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает предсказуемым тот факт, что выбывшие из предвыборной гонки кандидаты в президенты Сергей ТИГИПКО и Арсений ЯЦЕНЮК не заявили о своей поддержке Юлии ТИМОШЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в ходе своего выступления перед избирателями в Херсоне.
«То, что С.ТИГИПКО и А.ЯЦЕНЮК не поддержали Ю.ТИМОШЕНКО, это предсказуемый результат, потому что их избиратели тоже голосовали за перемены», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
При этом лидер ПР заявил: «…Уверен в том, что 7 февраля она не имеет шансов победить, шансов у нее - ноль».
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