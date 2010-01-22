Янукович: Тигипко и Яценюк не могут поддерживать Тимошенко

Кандидат на пост Президента Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает предсказуемым тот факт, что выбывшие из предвыборной гонки кандидаты в президенты Сергей ТИГИПКО и Арсений ЯЦЕНЮК не заявили о своей поддержке Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в ходе своего выступления перед избирателями в Херсоне.

«То, что С.ТИГИПКО и А.ЯЦЕНЮК не поддержали Ю.ТИМОШЕНКО, это предсказуемый результат, потому что их избиратели тоже голосовали за перемены», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом лидер ПР заявил: «…Уверен в том, что 7 февраля она не имеет шансов победить, шансов у нее - ноль».