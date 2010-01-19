Сивковичу напомнили, что кум Саакашвили - Ющенко, а не Тимошенко

Народный депутат от «Народной самообороны» Александр БОБЫЛЕВ считает, что заявление депутата от Партии регионов Владимира СИВКОВИЧА относительно грузинских наблюдателей свидетельствует, что регионалы боятся присутствия независимых международных наблюдателей на избирательных участках Донецкой области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона».

«Политик СИВКОВИЧ должен понимать, что спецназом может быть только батальон специального назначения, и то в составе не больше 200 человек. Где напуганные регионалы взяли столько спецназовцев, сколько их назвал СИВКОВИЧ? К тому же, у Грузии нет милиции, есть только полиция. Следовательно, ОМОНа (по словам СИВКОВИЧА) в Грузии также не может быть априори, поскольку в сокращении ОМОН буква «М» значит - милиция», - прокомментировал заявление представителя «регионалов» А.БОБЫЛЕВ.

Кроме того, политик выразил удивление словами В.СИВКОВИЧА по поводу того, что Грузия направила в Украину больше тысячи спортсменов. “Где он их там столько взял? В олимпийской сборной Украины их столько нет», - подчеркнул А.БОБЫЛЕВ.

Также комментируя обвинение В.СИВКОВИЧА, что “Грузия направила в Украину боевиков”, он попросил Партию регионов быть более осторожной с заявлениями, поскольку они обвинили определенную страну в том, что она направила сюда свои войска. “Они понимают, что означает такое заявление и какими будут его последствия?», - спросил БОБЫЛЕВ.

«Следующее: СИВКОВИЧ говорит, что «ТИМОШЕНКО договорилась с Грузией, чтобы направили сюда боевиков на самолетах». Он часом не перепутал ТИМОШЕНКО с ЮЩЕНКО, который является кумом грузинскому Президенту?», - стметил А.БОБЫЛЕВ.

«Это азы, и стыдно их не знать СИВКОВИЧУ. Зато после выдумок и преувеличений этого представителя Партии регионов о ней можно сказать, «что у кого-то от страха глаза увеличились». Видно, что «регионалы» почему-то до судорог боятся присутствия независимых международных наблюдателей на избирательных участках Донецкой области, причем именно во втором туре. Вопрос – почему боятся?», - адресовал вопрос депутату В.СИВКОВИЧУ депутат А.БОБЫЛЕВ.

Как сообщалось, В.СИВКОВИЧ требует от Генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы, МИД и СНБО детально проверить факты вмешательства иностранных граждан в ход президентской избирательной кампании в Украине.

В своем депутатском обращении В.СИВКОВИЧ указывает на документальные подтверждение приезда в Украину как наблюдателей за выборами около двух тысяч граждан Грузии, среди которых, по его словам, “несколько сотен бойцов ОМОН МВД Грузии, спортсменов-борцов и представителей криминальных структур”. Эти лица, по информации народного депутата, “не имеют никакого отношения к наблюдению за ходом избирательного процесса, и приехали в Украину только для дестабилизации ситуации, общественных беспорядков, вплоть до провокации вооруженного конфликта в период первого и второго тура голосования”.

К депутатскому запросу он добавил записи телефонных разговоров якобы представителей власти Грузии и Украины относительно направления в Украину бойцов спецподразделения Грузии для наблюдения за выборами.

Справка УНИАН. 11 января ЦИК отказал в регистрации 2011 официальным международным наблюдателям от Грузии, мотивируя решение неправильным оформлением наблюдателями документов.

13 января Киевский апелляционный административный суд признал противоправными действия Центральной избирательной комиссии, отказавшей в регистрации наблюдателям от Грузии, и обязал ЦИК рассмотреть этот вопрос на ближайшем заседании.

17 января ЦИК так и не зарегистрировал официальных международных наблюдателей от Грузии на выборах Президента Украины.