С сайта ПР пропало заявление Януковича о европейском пути Украины

C официального сайта Партии регионов исчезла информация о том, что кандидат на пост Президента, лидер ПР Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что поведет Украину европейским путем и возобновит партнерские отношения с Россией.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром данная информация была размещена на партийном сайте. Также она была ретранслирована многими электронными СМИ. По состоянию на 12.15 указанная информация на сайте ПР отсутствует.

В частности, как ранее сообщал официальный ПР, общаясь сегодня с журналистами в Киево-Печерской Лавре на праздновании Крещения, В.ЯНУКОВИЧ заявил, что приведет Украину в Европу сильной, независимой страной. «Я хотел бы, чтобы меня услышали все - те, кто голосовал за меня, и те, кто голосовал за других кандидатов: я поведу Украину европейским путем. Но мы придем в Европу не нищей, а сильной, независимой страной, где царят европейские стандарты жизни людей», - в частности сказал В.ЯНУКОВИЧ. Он подчеркнул, что Украина войдет в Европу «как партнер, а не как прислужник».

В.ЯНУКОВИЧ также заверил, что в случае его избрания Президентом, он возобновит и возродит равноправные партнерские отношения с Российской Федерацией. «Политика Украины будет сбалансированной, и на первом месте будет национальный интерес», - сказал он, добавив затем: «Европейский путь Украины будет честным и чистым, как крещенская вода», - цитировала лидера ПР пресс-служба.

Замглавы Партии регионов Анна ГЕРМАН в телефонном комментарии УНИАН объяснила пропажу информации с партийного ресурса хакерской атакой на сайт.