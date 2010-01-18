Суд запретил «пенсионеру» из ЦИК участвовать в заседаниях

Сегодня Центральная избирательная комиссия получила определение Окружного административного суда Киева о запрете Анатолию ПИСАРЕНКО принимать участие в заседаниях комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам член Центральной избирательной комиссии Михаил ОХЕНДОВСКИЙ.

«То есть вопрос, который возникал вчера и обсуждался, в том числе на заседаниях ЦИК, и было предметом обсуждения в средствах массовой информации, решен, и незаконность ПИСАРЕНКО Анатолия Аркадьевича установлена на сегодняшний день очередным уже, я подчеркиваю, решением суда, которое вступило в законную силу и подлежит исполнению», - сказал М.ОХЕНДОВСКИЙ.

Кроме того, он отметил, что А.ПИСАРЕНКО в последнее время не принимал участия в заседаниях ЦИК. По словам М.ОХЕНДОВСКОГО, в день голосования, 17 января, А.ПИСАРЕНКО принимал участие в заседании комиссии, однако его голос при принятии решений не был решающим, и на легитимность решений ЦИК не влияет.

Как сообщал УНИАН, по данным сайта БЮТ, ночью 17 января Апелляционный административный суд Киева по нововыявленным обстоятельствам в полном объеме удовлетворил требования о восстановлении в должности члена Центральной избирательной комиссии А.ПИСАРЕНКО. По словам руководителя юридического блока БЮТ Андрея ПОРТНОВА, А.ПИСАРЕНКО был незаконно лишен возможности принимать участие в заседаниях ЦИК по предыдущему решению Апелляционного административного суда.

Ранее народные депутаты от Партии регионов заявляли о достижении А.ПИСАРЕНКО предельного возраста пребывания на государственной службе - 65 лет, что является основанием для досрочного прекращения полномочий члена ЦИК.

По мнению заместителя главы Секретариата Президента Марины СТАВНИЙЧУК, решения Центральной избирательной комиссии, которые будет подписывать член комиссии А.ПИСАРЕНКО, могут быть обжалованы в судебном порядке.