Турчинов говорит, что фальсификаторы забрали у Тимошенко 3%

Руководитель центрального избирательного штаба кандидата в президенты Украины Юлии ТИМОШЕНКО Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что результаты голосования, обнародованные Центральной избирательной комиссией, являются свидетельством фальсификаций со стороны Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил сегодня на брифинге.

«Мы лишь констатируем, что наши оппоненты, представители Виктора ЯНУКОВИЧА, смогли сделать локальные фальсификации на многих участках Восточной Украины», - сказал А.ТУРЧИНОВ. По его словам, в частности, речь идет о Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской и других областях.

«На примерно 3% уменьшен результат Юлии ТИМОШЕНКО и на примерно 3% увеличен результат Виктора ЯНУКОВИЧА», - считает А.ТУРЧИНОВ.

В то же время, по его словам, результаты параллельного подсчета голосов, который проводили представители БЮТ, свидетельствуют о том, что разрыв между двумя кандидатами – В.ЯНУКОВИЧЕМ и Ю.ТИМОШЕНКО – составляет около 4%.

Руководитель штаба Ю.ТИМОШЕНКО также отметил, что свидетельством осуществления фальсификаций является большое количество протоколов, которые не отвечают количеству голосов у каждого из кандидатов.