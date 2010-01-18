Взрыв в луганской больнице: один человек погиб, семеро - под завалами

В Луганске в результате взрыва в больнице погибли 5 человек, их тела уже изъяты из-под завалов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, спасены три человека.

Бойцы МЧС, которые оперативно прибыли на место взрыва, проводят аварийно-спасательные работы. На территории медзаведения работает спецтехника, спасатели и психологи МЧС, правоохранительные органы и другие экстренные службы.

Взрыв произошел сегодня около 9.00 в пятиэтажном здании городской больницы №7, в отделении реанимации. По предварительным данным, взорвался кислородный баллон. В итоге произошло разрушение конструкций перекрытия 5-го, 4-го, 3-го и 2-го этажей.