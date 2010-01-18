Литвин предлагает ВР назначить внеочередные выборы мэра Киева

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о назначении внеочередных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского председателя на 30 мая 2010 года.

Как отмечается на сайте парламента, соответствующий проект внесен Председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНЫМ.

Проектом предлагается назначить внеочередные выборы депутатов Киевсовета и Киевского городского председателя на 30 мая, что, по мнению автора, соответствует требованиям Закона Украины «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей».

Кроме того, проектом предусмотрено предоставление поручений правительству и Центральной избирательной комиссии об обеспечении надлежащего финансирования внеочередных выборов депутатов Киевсовета и Киевского городского председателя за счет средств целевой субвенции из государственного бюджета Украины в пределах компетенции отмеченных государственных органов.

В своем обосновании необходимости принятия проекта постановления В.ЛИТВИН отмечает, что основанием для внесения проекта стали факты нарушений Конституции Украины и действующего законодательства Киевским городским председателем Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ и должностными лицами органов местного самоуправления и исполнительной власти в городе Киеве.

«Отмеченные факты были установлены в процессе парламентского расследования, которое осуществлялось Временной следственной комиссией Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств нарушения Конституции Украины и законов Украины, принятия противоправных решений должностными лицами Киевского городского совета и его исполнительного комитета», - говорится в пояснительной записке к проекту.

В.ЛИТВИН напоминает, что отчет отмеченной комиссии был заслушан на пленарном заседании Верховной Рады 19 июня 2009 года и взят парламентом к сведению, а также направлен в соответствующие правоохранительные органы для надлежащего реагирования.