Янукович в случае проигрыша уйдет из политики, полагает Затулин

Атмосфера голосования в первом туре выборов Президента Украины накалена, а борьба между лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и премьером Юлией ТИМОШЕНКО во втором туре будет ожесточенной.

Как передает NEWSru, такое мнение высказал директор Института стран СНГ Константин ЗАТУЛИН.

"Атмосфера выборов уже накалена. Это подтверждается и ситуацией с грузинскими наблюдателями, часть которых прибыла в Донецк. Это подтверждается и использованием так называемого палаточного ресурса (появление палаток без опознавательной символики около зданий украинского парламента и ЦИК). То, что первым туром выборы не ограничатся, это без сомнений. А во втором туре конкуренция между двумя кандидатами (ЯНУКОВИЧЕМ и ТИМОШЕНКО) будет ожесточенной", - заявил К.ЗАТУЛИН.

При этом он не исключает, что премьер в нынешней ситуации вполне может сблизиться после первого тура с действующим Президентом Виктором ЮЩЕНКО. "После первого тура они вполне могут пойти навстречу друг другу", - сказал К;.ЗАТУЛИН.

Он также отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО даже в случае своего поражения во втором туре будет оставаться политическим тяжеловесом в Украине в отличие от В.ЯНУКОВИЧА, который, в случае проигрыша, прекратит политическую карьеру.