ЦИК: Янукович набрал более 50% голосов в 8 регионах Украины

По последним данным, поступающим в Центральную избирательную комиссию, кандидат в президенты Виктор ЯНУКОВИЧ набрал более 50% голосов избирателей в 8 регионах Украины, а кандидат в президенты Юлия ТИМОШЕНКО – в одном.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в ЦИК.

В частности, в Крыму за В.ЯНУКОВИЧА проголосовали 60,96%, в Донецкой области – 78,11%, Запорожской – 54,99%, Луганской – 73,5%, Николаевской – 51,96%, Одесской – 52,9%, Харьковской – 52,71%, в городе Севастополе – 55,37%. Почти 50% В.ЯНУКОВИЧ имеет в Днепропетровской области (44,73%) и в Херсонской (45,61%). В городе Киеве В.ЯНУКОВИЧ набрал 16,07%.

Кандидат в президенты Ю.ТИМОШЕНКО набрала 51,74% в Волынской области. Почти 50% Ю.ТИМОШЕНКО имеет в Винницкой области (47,91%), в Житомирской (34,68%), Ивано-Франковской (41,75%), Киевской (44,66%), Кировоградской (33,75%), Львовской (35,13%), в городе Киеве (12,57%) и в Севастополе (16,57%).