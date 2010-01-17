Какая проблема может повлиять на результат выборов

В Комитете избирателей Украины считают, что наибольшей проблемой, которая может повлиять на результат голосования и на признание выборов на отдельных участках недействительными, может стать решение участковых избирательных комиссий о включении избирателей в список в день голосования по собственному решению.

Как сообщили в УНИАН в пресс-службе КИУ, в Комитете избирателей отмечают, что это противоречит как нормам избирательного законодательства, так и последним решениям судов. Несмотря на это, комиссии стали включать избирателей в списки. Были зафиксированы факты включения избирателей в список для голосования на основании решений УИК.

Так, в Донецкой области большинство УИК области на утреннем заседании приняли решения о том, что они будут своим решением включать избирателей в списки для голосования.

В Одесской области участковые избирательные комиссии массово вносят избирателей в день голосования в списки на основании заявления и ксерокопии паспорта.

В Киеве избиратель был внесен в список избирателей решением УИК. Фактически проходило заседание УИК во время ее работы, что не предусмотрено законом о выборах Президента Украины. Основанием к таким действиям УИК стало постановление окружной избирательной комиссии № 222.

В Херсонской области (ТИО № 185) на избирательных участках включают избирателей в уточненный список избирателей на основании отметок об их местожительстве. На вопрос, принимались ли решения комиссией по этому поводу, отвечают, что да, принимались, в субботу перед днем голосования (ТИО № 185, участки № 55 и 57).

В КИУ отмечают, что подавляющее большинство избирательных участков Украины открылись своевременно, однако имели место проблемы с кворумом членов УИК на участках.