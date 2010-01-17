Суд восстановил Анатолия Писаренко на должности члена ЦИК
Об этом сообщил Андрей Портнов
Апелляционный административный суд Киева по новоустановленным обстоятельствам в полном объеме удовлетворил требование о восстановлении на должности члена Центральной избирательной комиссии Анатолия Писаренко.
Об этом сообщил заместитель руководителя центрального избирательного штаба кандидата в Президенты Юлии Тимошенко Андрей Портнов.
Он отметил, что Писаренко был незаконно лишен возможности принимать участие в заседаниях ЦИК предыдущим решением Апелляционного административного суда.
Андрей Портнов подчеркнул, что согласно Кодексу административного судопроизводства, решения, принятые в канун выборов после 00:00, не подлежат обжалованию.
«Поэтому с 17 января член Центральной избирательной комиссии Писаренко Анатолий Аркадиевич должен принимать участие во всех заседаниях Центральной избирательной комиссии», - приводит его слова сайт БЮТ.
Он также добавил, что провокация, которую устроили политические оппоненты против члена ЦИК Писаренко, провалилась.