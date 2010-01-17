60 тысяч человек в России проголосуют на выборах Президента Украины

Почти 60 тысяч человек смогут принять участие в воскресенье в выборах Президента Украины на территории России, где для них откроются пять избирательных участков, сообщил РИА Новости пресс-секретарь украинского посольства в Москве Олег Волошин.

Будут открыты избирательные участки на территории посольства в Москве, на базе генеральных консульств Украины во Владивостоке, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Тюмени.

Выборы пройдут с 08.00 утра до 20.00 по местному времени.

"Был составлен реестр избирателей на основании постановки граждан Украины на консульский учет. Всего по России таких 57 тысяч, в том числе более 32 тысяч зарегистрированы в Москве", - сказал пресс-секретарь посольства.

Кроме того, по его словам, в соответствии с решением Конституционного суда и разъяснением ЦИК Украины дополнительно в выборах на территории России могут принять участие все граждане Украины, которые легально находятся в РФ, могут предоставить документ, доказывающий их законное проживание или временное пребывание на территории данного избирательного округа.

"Они включаются в дополнительный список решением окружной избирательной комиссии. В последние дни перед выборами только в Москве в избирком обращаются более сотни человек в день", - сказал собеседник агентства.