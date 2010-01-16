ЦИК не получал решения суда о голосовании со справкой

В Центральную избирательную комиссию не поступало решение Киевского апелляционного административного суда о необходимости при голосовании подтверждающую невозможность избирателем самостоятельно передвигаться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня после заседания ЦИК заявил член Центризбиркома Михаил ОХЕНДОВСКИЙ.

“Хотел бы проинформировать, что на момент начала заседания ЦИК ни одно подобное решение в комиссию не поступало”, - сказал М.ОХЕНДОВСКИЙ и напомнил, что решением Высшего административного суда подтверждена правомерность разъяснений ЦИК о порядке голосования избирателей на дому. Также он прибавил, что закон не требует от избирателей подтверждающих документов относительно их состояния здоровья.

“Таким образом, при рассмотрении заявления о голосовании на дому избирательные комиссии должны руководствоваться исключительно частью первой ст. 77 закона (“О выборах Президента Украины – УНИАН), которая не может быть изменена ни одним решением суда”, - отметил М.ОХЕНДОВСКИЙ.

В свою очередь член ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ сообщила, что 15 января коллегия судей Голосеевского райсуда по иску избирателя приняла решение, что участковая избирательная комиссия не должна требовать от избирателей каких-либо подтверждающих документов о состоянии здоровья. Однако, по ее информации, сегодня Киевский апелляционный административный суд принял решение, согласно с которым, в случае голосования избирателя на дому, для этого необходимо предоставление медицинской справки, подтверждающей невозможность самостоятельно передвигаться.

В свою очередь председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ сообщил, что состоянием на 18.00 субботы, 16 января, когда началось заседание ЦИК, в комиссию не поступало решение Киевского апелляционного административного суда о необходимости предоставления в комиссию медицинской справки в случае голосования избирателя на дому.

Как сообщал УНИАН, Апелляционный административный суд Киева принял решение, что голосование на дому на выборах Президента Украины должно проходить исключительно с подтверждением медицинской справкой.

Об этом, как сообщает сайт ТИМОШЕНКО, заявил представитель кандидата в президенты Украины Юлии ТИМОШЕНКО в судах Валерий ПИСАРЕНКО и прибавил, что соответствующее решение суда, принятое в субботу, является окончательным и обжалованию не подлежит.