«Вечерние вести» возмущены провокацией Партии регионов

Журналисты газеты «Вечерние вести» возмущены провокационными заявлениями Партии регионов.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы медиакомпании «Информальянс» в состав которой входит газета «Вечерние вести».

«Всеукраинское издание «Вечерние вести» более одиннадцати лет существует в Украине и всегда работает в рамках правового поля и профессиональной этики. За это время издание завоевало передовые позиции на рынке, завоевало доверие читателей, чем очень дорожит», - подчеркивается в заявлении.

Коллектив редакции газеты «заявляет официально: мы никогда не участвовали и не будем участвовать в любых авантюрах, но и не позволим никому марать нашу честную репутацию. Мы обеспокоены заявлением представителя Партии регионов Елены БОНДАРЕНКО о том, что якобы перед голосованием в штаб БЮТ поступили тысячи удостоверений журналистов «ВВ» и якобы они могут быть выданы сомнительным личностям».

«ВВ», отмечается в заявлении, «расценивает это высказывание как попытку незаконного давления на нашу газету, попытку опорочить имя издания, подорвать доверие читателей. Поэтому вынуждены обратить внимание общественности: это не первая и, к сожалению, не последняя провокация в наш адрес со стороны нечистоплотных политиков».

В частности, сообщает «ВВ», совсем недавно в редакции пресечена попытка публикации статьи, которая могла быть расценена как провокативная в отношении лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Еще раз подчеркиваем: мы действуем только в рамках журналистской этики в отношении всех политических сил и оперируем только фактами. Таким образом, кому-то из политиков очень хотелось, но не удалось опорочить имя газеты, и видимо, поэтому они придумали другой способ. Мы понимаем, сколь грязными методами ведется нынешняя избирательная кампания и сожалеем, что политики при этом возвращаются к уже забытой практике давления на СМИ», - заявляет журналистский коллектив газеты и подчеркивает, что «этому мы можем противопоставить только свой профессионализм и оставляем за собой право отстаивать репутацию газеты в суде».

Относительно присутствия журналистов газеты в штабах кандидатов в президенты издание заявляет, что, «как и представители других СМИ мы будем в ночь выборов собирать материалы во всех интересующих нас штабах. В том числе и Партии регионов». «Просьба к представителям этой политической силы не воспринимать нашу работу по освещению выборов как «вторжение грузинских боевиков», - заявляют «Вечерние вести».