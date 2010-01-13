У Литвина говорят, что ЖКХ - это система грабежа людей олигархами

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам строительства, градостроения, ЖКХ и региональной политики Валерий БАРАНОВ (фракция Блока Литвина) считает, что система жилищно-коммунальных тарифов требует коренного реформирования. Об этом он заявил на брифинге.

По его словам, «сейчас жилищно-коммунальные услуги стали фактически узаконенной системой грабежа людей олигархами и коррумпированными чиновниками». Он отметил, что в настоящее время действующая система формирования коммунальных тарифов открывает огромные возможности для злоупотреблений. «Эти тарифы в действительности никем не контролируются. Ни о какой экономической обоснованности вообще речь не идет, не говоря уже о социальной справедливости», - отметил В.БАРАНОВ.

По его словам, по-настоящему эффективное решение проблемы коммунальных тарифов должно носить комплексный характер. Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам строительства, градостроения, ЖКХ и региональной политики отметил, что на всеукраинском уровне тарифы на жилищно-коммунальные услуги должно жестко контролировать государство, «не допуская превышения обоснованных и справедливых показателей и обеспечивая действие компенсационных механизмов для малообеспеченных граждан».

В.БАРАНОВ подчеркнул, что «наиболее реалистичные и обоснованные механизмы обеспечения доступности цен на жилищно-коммунальные услуги предусматривает в своей программе кандидат в президенты Владимир ЛИТВИН». «Имея президентские полномочия, ЛИТВИН полностью реализует свою программу», - добавил он. По его словам, данный кандидат на пост Президента Украины «сумеет добиться снижения цены на энергоносители, введения строго государственного контроля и единых доступных тарифов для всей Украины, возвращения предприятий ЖКХ в коммунальную собственность».