Янукович: я спокойно буду жить в Межигорье, сколько мне захочется

Кандидат на пост Президента, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ сообщил, что в ближайшее время правоохранительные органы обнародуют результаты проверки ситуации вокруг его помещения на территории резиденции «Межигорье».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в эфире государственной телерадиокомпании «Крым» в Симферополе, где находится с рабочей поездкой.

«Я думаю, что мы очень скоро, в ближайшее время, услышим комментарии правоохранительных органов, наверное, Генпрокуратуры. Я думаю, что будет и суд по этому вопросу», - отметил политик.

Как он заметил, «все остальное, что они рассказывают обо мне, – не верьте, это сказки, технологии, которые возникли лишь сейчас, на выборах».

По его убеждению, «за счет лжи ТИМОШЕНКО хочет прикрыть свою бездеятельную разрушительную политику, которая проводилась вместе с ЮЩЕНКО последние пять лет».

«Я абсолютно спокоен, спокойно живу и буду жить в своем доме, столько, сколько мне захочется», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 26 августа Кабинет министров принял решение о возвращении в государственную собственность резиденции «Межигорье», где проживает экс-премьер-министр, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ. Правительство поручило Министерству юстиции подать иск в суд по вопросу возвращения резиденции «Межигорье» в государственную собственность.

В свою очередь В.ЯНУКОВИЧ заявил, что на законных основаниях проживает в частном доме на территории резиденции «Межигорье».