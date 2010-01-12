Тимошенко за сотрудничество на выборах обещала губернатору должность?

Председатель Тернопольской облгосадминистрации Юрий ЧИЖМАРЬ утверждает, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предлагала оставить его в должности после президентских выборов в случае ее победы при условии сотрудничества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

По словам Ю.ЧИЖМАРЯ, предложение о сотрудничестве Ю.ТИМОШЕНКО сделала ему лично, при этом ничего не требуя – «ни агитации, ни фальсификаций».

«К ее чести, она понимает, что в первом туре я не могу поддерживать никого другого, кроме действующего Президента. Речь шла лишь о втором туре. Но я на такие провокации никогда не покупался, и никогда не куплюсь, потому что я работаю в команде Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО», – заверил Ю.ЧИЖМАРЬ.

Он добавил, что у каждого кандидата в президенты есть своя команда, и представители этой команды имеют наибольшие шансы руководить областью в случае победы их кандидата.

«Понятно, что в случае победы ЮЩЕНКО руководителем области будет человек из его команды, возможно, и я. Если победит Виктор ЯНУКОВИЧ – то основные позиции здесь завоевывает Орест МУЦ (председатель областной организации Партии регионов – УНИАН), если Юлия ТИМОШЕНКО – тогда Василий ДЕРЕВЛЯНЫЙ (председатель областной организации ВО «Батькивщина» – УНИАН)», – сказал Ю.ЧИЖМАРЬ.

В то же время он опроверг заявления представителей БЮТ относительно его договоренностей с Партией регионов о возможности остаться в должности губернатора в случае победы В.ЯНУКОВИЧА.

«От ЯНУКОВИЧА мне никаких предложений не поступало, с ЯНУКОВИЧЕМ я в последний раз встречался в 1997 году. Да и если Орест МУЦ на сессии облсовета говорит депутатам, что он без 10 минут руководитель области, то какие вопросы здесь могут быть ко мне», – заметил Ю.ЧИЖМАРЬ.