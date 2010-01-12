Ющенко считает, что его политика не имеет альтернативы
Президент предостерег от "сильной руки"
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что его политика не имеет альтернативы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире Черниговской областной гостелерадиокомпании в понедельник вечером.
Говоря о политических намерениях оппонентов, он противопоставил им свою государственническую политику, которую проводил пять лет. "Нет альтернативы, как бы не критиковали, как бы понимали или не понимали, особенно ленивые люди", - отметил Президент.
В.ЮЩЕНКО предостерег украинцев от прихода к власти "сильной руки" то ли в лице лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, то ли в лице премьер-министра лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО.
По его словам, в истории есть достаточно много примеров, «когда обращались к сильной руке, быстро наводили порядок, но потом люди платили слишком высокую цену». «Моя нация заплатила десятками миллионов жизней. Сильная рука начинает с соседей, но потом все заканчивается твоей семьей», - сказал глава государства.
По убеждению В.ЮЩЕНКО, в случае изменения курса государства, произойдет потеря суверенитета, демократии и европейских стремлений Украины. "Сначала есть система ценностей, а затем проводники", - добавил он.
Президент призвал жителей Черниговской области, "которая два года тому назад так сильно поддерживала БЮТ", и всех украинцев во время выборов сделать «трезвый выбор, выбор правильных ценностей».