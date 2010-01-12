Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что его политика не имеет альтернативы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире Черниговской областной гостелерадиокомпании в понедельник вечером.

Говоря о политических намерениях оппонентов, он противопоставил им свою государственническую политику, которую проводил пять лет. "Нет альтернативы, как бы не критиковали, как бы понимали или не понимали, особенно ленивые люди", - отметил Президент.

В.ЮЩЕНКО предостерег украинцев от прихода к власти "сильной руки" то ли в лице лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, то ли в лице премьер-министра лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО.

По его словам, в истории есть достаточно много примеров, «когда обращались к сильной руке, быстро наводили порядок, но потом люди платили слишком высокую цену». «Моя нация заплатила десятками миллионов жизней. Сильная рука начинает с соседей, но потом все заканчивается твоей семьей», - сказал глава государства.

По убеждению В.ЮЩЕНКО, в случае изменения курса государства, произойдет потеря суверенитета, демократии и европейских стремлений Украины. "Сначала есть система ценностей, а затем проводники", - добавил он.

Президент призвал жителей Черниговской области, "которая два года тому назад так сильно поддерживала БЮТ", и всех украинцев во время выборов сделать «трезвый выбор, выбор правильных ценностей».