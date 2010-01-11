Порошенко напомнили про обещанное, которого три года ждут
Дискуссии ведутся больше трех лет
Достижение конкретных договоренностей относительно обеспечения неотложных потребностей многочисленной украинской общины стало бы основным критерием успешности визита министра иностранных дел Петра Порошенко в Испанию.
В этом убежден президент Аналитического центра “Открытая политика» Игорь Жданов. "В частности, в свое время было много обещаний относительно возможности упрощенного и быстрого обмена украинских водительских удостоверений на испанские. Для десятков тысяч „испанских” украинцев этот не абстрактный вопрос, а важная составляющая создания благоприятных социальных условий для их нормальной жизнедеятельности и обеспечения благосостояния", - сказал эксперт.
Жданов напоминает, что дискуссии относительно заключения соответствующего соглашения с испанской стороной ведутся уже свыше трех лет. "Каждый контакт с Испанией завершается обещаниями, что этот вопрос будет решен в ближайшее время. Последнее такое обещание было дано министром Порошенко во время визита его испанского коллеги в Киев в ноябре прошлого года. Заключение этого, на первый взгляд, незначительного в государственном масштабе соглашения было бы хорошим подарком для многочисленных украинцев за рубежом и создало бы прецедент для заключения аналогичных договоренностей с другими государствами. Это также подтвердило бы, что стремление действенной защиты прав и интересов украинских граждан за рубежом – это не просто лозунг наших властей предержащих», - считает Жданов.