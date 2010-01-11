Порошенко напомнили про обещанное, которого три года ждут

Достижение конкретных договоренностей относительно обеспечения неотложных потребностей многочисленной украинской общины стало бы основным критерием успешности визита министра иностранных дел Петра Порошенко в Испанию.

В этом убежден президент Аналитического центра “Открытая политика» Игорь Жданов. "В частности, в свое время было много обещаний относительно возможности упрощенного и быстрого обмена украинских водительских удостоверений на испанские. Для десятков тысяч „испанских” украинцев этот не абстрактный вопрос, а важная составляющая создания благоприятных социальных условий для их нормальной жизнедеятельности и обеспечения благосостояния", - сказал эксперт.

Жданов напоминает, что дискуссии относительно заключения соответствующего соглашения с испанской стороной ведутся уже свыше трех лет. "Каждый контакт с Испанией завершается обещаниями, что этот вопрос будет решен в ближайшее время. Последнее такое обещание было дано министром Порошенко во время визита его испанского коллеги в Киев в ноябре прошлого года. Заключение этого, на первый взгляд, незначительного в государственном масштабе соглашения было бы хорошим подарком для многочисленных украинцев за рубежом и создало бы прецедент для заключения аналогичных договоренностей с другими государствами. Это также подтвердило бы, что стремление действенной защиты прав и интересов украинских граждан за рубежом – это не просто лозунг наших властей предержащих», - считает Жданов.