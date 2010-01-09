Литвин считает, что цель Тимошенко и Януковича - не кресло Президента

Кандидат в Президенты, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что борьба между Юлией ТИМОШЕНКО и Виктором ЯНУКОВИЧЕМ происходит не столько за президентство, сколько за всю полноту власти.

Такое мнение он выразил сегодня во время визита в Одессу, сообщили УНИАН в пресс-службе В.ЛИТВИНА.

«Борьба между ТИМОШЕНКО и ЯНУКОВИЧЕМ – это борьба за премьерское кресло. Они рассматривают должность Президента как дополнение к премьерским полномочиям», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, все то, что в настоящее время предлагают эти оба кандидата, является продолжением нагнетания политического кризиса и политических конфликтов. «К большому сожалению, идет борьба даже не за должность Президента, идет борьба за абсолютную власть. Политики не хотят жить по Конституции – в этом самая большая угроза для людей», - подчеркнул В.ЛИТВИН.

Он отметил, что в настоящее время происходит «большой процесс обмана». В.ЛИТВИН убежден, что нельзя навязывать людям тезис, что Президент – это высшее должностное лицо, а дальше идут должности премьер-министра, должности в Верховной Раде и других институтах власти. «Такой вертикали нет, не будет и нигде в мире не существует», - отметил он.

В.ЛИТВИН выразил убеждение, что президент Украины должен быть арбитром нации, гарантом Конституции и должен обеспечивать стабильность, покой, единство страны. «Президент должен быть лицом, которое будет гасить конфликты, будет налаживать сотрудничество всех ветвей власти. Он должен опираться на настроения людей и иметь их доверие и поддержку», - сказал он.