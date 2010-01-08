Ющенко гордится политикой, которую он реализовал на посту Президента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО гордится политикой, которую он реализовал на посту главы государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил во Львове во время праздничных мероприятий по случаю Нового года и Рождества Христова.

«Моя миссия всегда есть и будет – предлагать нации те темы, которые лучше всего работают на консолидацию», – сказал Президент.

Он отметил, что объединение нужно искать не на основе договоренностей о распределении должностей во власти.

«Государственники в политике объединяются вокруг национальных приоритетов», – сказал Президент.

По его словам, основными тремя задачами стратегического характера для Украины является национальное становление, дальнейшая демократизация, европейская интеграция, которая должна предусматривать проведение внутренних реформ.

«У меня нет сомнения, что Украина как раз нуждается в той политике, которую последние пять лет мы проводим», – отметил В.ЮЩЕНКО.

Президент заявил, что гордится той политикой, и убежден, что ею можно гордиться.

Как сообщил УНИАН начальник группы связей с общественностью и средствами массовой информации управления Западного территориального командования ВВ МВД Украины Вадим ГОЛУБ, во Львове на Празднике Пампуха Президента охраняют 65 военнослужащих внутренних войск.