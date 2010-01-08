Ющенко рассказали о деле его чести по отношению к Тимошенко

Директор Института философии им. Г.Сковороды Национальной академии наук Украины Мирослав ПОПОВИЧ призывает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО прекратить выдвигать ложные обвинения в адрес премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сказал он на пресс-конференции в УНИАН, об этом говорится в его открытом письме к Президенту Украины.

По словам М.ПОПОВИЧА, сегодня “всем хорошо понятно, что В.ЮЩЕНКО не имеет никаких шансов ни для победы в президентской кампании, ни для выхода во второй тур выборов.

“Главный факт заключается в том, что следующим Президентом Украины может стать или Юлия ТИМОШЕНКО, или Виктор ЯНУКОВИЧ. И выходит так, что Вы, обливая грязью премьер-министра, объективно выступаете на стороне лидера Партии регионов”, - говорится в письме.

По убеждению М.ПОПОВИЧА, унижая Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЮЩЕНКО “выступает агитатором Виктора ЯНУКОВИЧА”. “Речь идет о том, что Вы, Виктор Андреевич, толкаете Украину в объятия кандидата в президенты с очень сомнительной репутацией”, - сказал М.ПОПОВИЧ.

Он связал возможный успех на президентских выборах В.ЯНУКОВИЧА с потерей Украиной суверенитета. “Или мы будем идти в Европу, или будем свертывать демократические процессы и терять национальный суверенитет”, - считает М.ПОПОВИЧ.

Он напомнил, что в 2004 году Ю.ТИМОШЕНКО “пришла на помощь и, не жалея себя, вела борьбу” за победу на президентских выборах В.ЮЩЕНКО.

Поэтому М.ПОПОВИЧ считает, что “делом чести” для В.ЮЩЕНКО было бы так же поступить по отношению к действующему премьер-министру. “Если же такой вариант для Вас является неприемлемым, то я все же призываю Вас прекратить обливать премьер-министра грязью и выдвигать ложные обвинения в ее адрес, а также сохранить остатки вчерашнего авторитета”, - говорится в письме М.ПОПОВИЧА.

По мнению ПОПОВИЧА, предвыборная риторика Ющенко пропитана пренебрежением к Тимошенко, «пренебрежением, которое переходит в ненависть и какую-то немотивированную злобу». «Если называть вещи своими именами, то можно сказать, что Вы ведете откровенную войну против Премьер-министра. Это война против женщины, которая, в отличие от Вас, имеет честь не отвечать на огульные обвинения и безосновательную критику-ругательство», - обращается доктор философских наук к главе государства.

ПОПОВИЧ убежден, что невзирая на логику политической предвыборной борьбы, «нельзя переходить ту грань, за которой теряется собственное достоинство и порядочность. Это – аморально и гадко». «Президент не имеет морального права действовать таким образом, потому что здесь речь идет уже не о Вашей личной репутации, а о репутации всей страны», - подчеркивает академик.

Также для Поповича является абсолютно неприемлемым тезис Ющенко о какой-то прокремлевской коалиции, ведь именно действующий глава государства в свое время вносил представление на назначение премьер-министром Виктора Януковича, фракция Ющенко голосовала за эту кандидатуру в парламенте, министры работали в правительстве, а сам Президент подписывал с лидером партии регионов универсалы и меморандумы.