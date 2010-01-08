Тимошенко договорится со всеми, кто согласится поддержать ее во 2 туре?

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ считает, что все кандидаты на пост Президента Украины от демократических сил во втором туре выборов должны поддержать кандидатуру премьер-министра, лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии А.ТУРЧИНОВА.

"Думаю, что со временем будет соответствующее обращение Юлии ТИМОШЕНКО ко всем кандидатам от демократических сил, и со всеми, кто будет готов работать на страну, мы будем договариваться, поддерживать и планировать совместную работу", - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, сроки начала переговоров с потенциальными партнерами по демократическому лагерю не имеют значения.

"Все должны понимать, что страна не может быть предметом торга. Я убежден, что каждый, считающий себя патриотом страны, должен поддержать кандидата от демократических сил, который победит во втором туре. Уже очевидно, что таким кандидатом будет Юлия ТИМОШЕНКО", - заявил первый вице-премьер.