Ющенко признался, что до сих пор верит в сказку

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вспоминает Рождество как теплую сказку детства и желает всем праздника, оптимизма, осуществления мечты и надежд.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой главы государства Рождественском поздравлении Президента Украины соотечественникам.

“К нам идет Рождество. Издалека, из какой-то странной глубины слышен его еще тихий, первый перезвон. Святой Вечер миром и спокойствием входит в наш дом. Сегодня говорят недосказанное, сокровенное”, - отметил В.ЮЩЕНКО. При этом он добавил: “Я вспоминаю Рождество моего родного дома. Теплая сказка детства. Где-то, на больших зимних пространствах рождался Господь. О нем знали отец и мама. А в детской душе рождался большой мир – и праздника, и таинства, и семейной любви”.

В.ЮЩЕНКО заметил, что думает “о Рождестве нашего общего дома, родного и доброго для всех”.

“Какие бы ни были испытания, знаю и верю: между нами есть любовь, и таинство, и праздник. Мы - единый народ. Как путешественники во вьюге, мы долго шли к своей звезде. Ее рождение, рождение братской любви является рождением Господа на холодных, зимних пространствах. Тихая, ласковая любовь друг к другу, к общей свободе, к общему дому, его основам, жизни, его теплому свету и его детям. Это – наши ценности. Против мрака, темноты, зла, неправды и несвободы”, - отметил глава государства в своем Рождественском поздравлении.

“Я поздравляю вас, дорогая и большая Украинская семья, с веселыми Рождественскими праздниками”, - подчеркнул Президент Украины и добавил: “Как хорошо знать, что в это мгновение живем одной верой – верой в добро и рождение Господа”.

“Счастья вам. Счастья всем людям нашей земли”, - пожелал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил: “Дай Бог нам крепкого здоровья, нашим семьям, детям, всем родным и близким. Дай нам, Бог, любви и Твоего благодатного тепла”.

“Пространство нашего дома следует заполнить любовью и надеждой. И произойдет чудо. Поскольку все будет хорошо”, - заверил В.ЮЩЕНКО, отметив при этом: “Я верю в чудо жизни, в сказку, которая рождается и всегда живет в душе ребенка и душе народа. Над древнейшим вертепом, где вместе и наша мечта, и вера, и жизнь, Господь зажигает звезду”.

“С Рождеством Христовым! Христос Рождается! Слава Ему!”, - говорится в Рождественском поздравлении Президента Украины.