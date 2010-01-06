Уже на будущей неделе Янукович привезет в Киев 20 тысяч людей?

Сторонники кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА начнут проведение акций в Киеве под эгидой профсоюзов, начиная с 12-13 января. Об этом УНИАН сообщил источник в Федерации профсоюзов Украины.

По словам собеседника агентства, план действий заключается в том, чтобы занять ключевые общественные места в центре столицы, опередив штабы БЮТа. По данным, полученным Партией регионов, БЮТом запланировано начало проведения массовых акций в поддержку своего лидера с 15 января. Учитывая это, регионалы намерены опередить конкурентов, и поэтому на 12-13 января запланировано начало массовых акций с участием активистов ФПУ, которую возглавляет народный депутат от Партии регионов Василий ХАРА.

Как отметил источник, в Киев прибудут поезда и другой транспорт с людьми из Восточной Украины и некоторых других регионов Украины. Людей планируется разместить в санаториях под Киевом и гостиницах Киева, принадлежащих ФПУ. В частности, по данным собеседника агентства, с этой целью забронированы места в санаториях “Зірка”, “Перемога”, “Жовтень”, “Украина”, гостиницах “Дружба” и “Турист”. Всего запланирован приезд 15-20 тысяч человек, говорит источник в ФПУ. По его словам, всеми вопросами размещения, питания и другого обеспечения приезжих будет заниматься штаб акции, расположенный на базе Федерации профсоюзов.

По словам собеседника, представители ПР планируют построить акции на критике правительства относительно проблем с социальными выплатами. Такие возможности, в частности, дает вынесение незадолго до Нового года вердикта Конституционным судом Украины о том, что Кабинет министров может быть стороной коллективного трудового спора (ранее правительство настаивало на том, что такой стороной должны быть работодатели вместе с правительством – УНИАН).

Как сообщил источник, в ПР рассчитывают, что когда главные улицы и площади столицы будут заняты сторонниками В.ЯНУКОВИЧА, это после первого тура президентских выборов (17 января) даст возможность существенно влиять на ход подсчета голосов, принятие соответствующих судебных решений и не даст возможности сделать этого конкурентам.

УНИАН обратился за комментарием по этому поводу к руководителю Аппарата ФПУ Олегу БОНДАРЧУКУ, который сказал, что, насколько ему известно, такие акции не готовятся.