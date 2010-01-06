Почему милиционеры не избираются в местные советы?

Работники Тернопольского областного управления милиции будут принимать участие в нынешних выборах во все местные советы области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил начальник облуправления милиции Виталий МАКСИМОВ.

«В мае мы обязательно пойдем на выборы. Примем участие и в выборах мэров, и в городской совет, и в районные советы. Сейчас, скажем, у нас нет ни одного представителя в облсовете, и как результат - программа борьбы с преступностью не финансируется в единственной из областей. Тогда как для прокуратуры выделяют по 100-200 тыс. грн.», – сказал В.МАКСИМОВ.

Он выразил надежду, что до мая будет принят закон, который будет предусматривать мажоритарную систему выборов, и тогда представителям милиции не придется блокироваться с какой-либо партийной структурой.

В.МАКСИМОВ отметил, что у областного управления милиции есть серьезный кадровый потенциал, а также «серьезные планы» на нынешние выборы в местные советы.