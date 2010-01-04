Обвинения Януковича в адрес Тимошенко вызваны завистью?

Обвинения лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА в адрес премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО относительно празднования Нового года на Майдане Незалежности в Киеве вызваны завистью.

Об этом заявил заместитель председателя фракции БЮТ Сергей СОБОЛЕВ по поводу сожалений В.ЯНУКОВИЧА по затраченным на это мероприятие деньгами.

«По-моему, ЯНУКОВИЧ просто завидует, что тысячи людей решили встречать Новый год на Майдане вместе с Юлией ТИМОШЕНКО, поэтому начал считать деньги на фейерверки, танцы, шампанское, конфетти и другие вещи. Это не столько от большого ума, как от обычной человеческой зависти», - отметил С.СОБОЛЕВ, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

По мнению народного депутата, люди пришли на украшенный Майдан праздновать Новый год, потому что там «особая атмосфера».

Исходя из этого, С.СОБОЛЕВ посоветовал В.ЯНУКОВИЧУ и его штабу не измерять праздники в деньгах.

«Мы понимаем, что ЯНУКОВИЧ и его штаб от зависти лопаются, поскольку тысячи киевлян встретили Новый год вместе с ТИМОШЕНКО. А к ЯНУКОВИЧУ пришли лишь несколько олигархов, и те с желанием извлечь какую-то выгоду», - сказал БЮТовец.

Как сообщал УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ выразил возмущение тем, что "когда десятки тысяч людей по всей стране в новогоднюю ночь сидели без денег, света и тепла, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО “пускала на ветер на Майдане сотни тысяч долларов”.

По убеждению В.ЯНУКОВИЧА «1 января люди должны были получать минимальные пенсии на 150 гривень больше". При этом В.ЯНУКОВИЧ в который раз подчеркнул, что "действующая власть умеет заботиться лишь о себе". «Мы все видели, какие фейерверки и танцы устроили они на Майдане в новогоднюю ночь», - констатировал он.