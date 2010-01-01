С 1 января 2010 года в Украине вступают в силу 35 законов, два указа Президента Украины и 23 акта Кабинета Министров Украины.

Об этом, как сообщает пресс-служба Минюста, сказал министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК.

В общей сложности, по словам министра юстиции, в первый день нового года вступают в силу пять базовых законов и 30 законов, которыми вносятся изменения в действующее законодательство. Из них 12 законов в социальной сфере, 18 – в финансово-экономической, три – в правовой сфере, один – в информационной сфере и один в сфере экологии.

Так, в числе базовых законов, которые вступают в силу в первый день нового года, Н.ОНИЩУК назвал Закон Украины «Об Общегосударственной программе снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразование объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему». Отмеченным Законом утверждена Общегосударственная программа снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему.

Кроме того, вступает в силу Закон Украины «О газе (метане) угольных месторождений». Отмеченным Законом определены правовые, экономические, экологические и организационные принципы деятельности в сфере геологического изучения газа (метана) угольных месторождений, в том числе опытно-промышленной разработки, добычи и извлечения его при дегазации и дальнейшем использовании в качестве материального и/или энергетического ресурса и внесены изменения в пункт 7.13 статьи 7 Закона Украины "О налогообложении прибыли предприятий" по освобождению от налогообложения прибыли предприятий, полученной ими от хозяйственной деятельности по добыче и использованию газа (метана) угольных месторождений, временно, до 1 января 2020 года.

Также, вступает в силу Закон Украины «Об идентификации и регистрации животных». Отмеченный акт определяет организационные и правовые принципы идентификации и регистрации животных с целью получения оперативной и надежной информации о поголовье животных что касается пола, возраста, породы и их места нахождения для улучшения управления и прогнозирования рынков продукции животноводства и контроля за эпизоотической ситуацией в Украине.

Еще один базовый закон - «Об оптовых рынках сельскохозяйственной продукции». Отмеченный Закон определяет правовые принципы организации деятельности оптовых рынков сельскохозяйственной продукции в Украине, регулирует отношения в этой сфере и направлен на защиту прав и законных интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые осуществляют оптовую продажу сельскохозяйственной продукции собственного производства.

Также, с 1 января вступает в силу Закон Украины «О научных парках». Отмеченным Законом урегулированы правовые, экономические, организационные отношения, связанные с созданием и функционированием научных парков, и направлен на интенсификацию процессов разработки, внедрения, производства инновационных продуктов и инновационной продукции на внутреннем и внешнем рынках.

Остальными законами, по словам министра юстиции, которые вступают в силу в первый день нового года, вносятся изменения в действующее законодательство.