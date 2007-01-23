Мороз увидел связь между Мукачевским судом и Балогой

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ выразил удивление тем, что судебное решение относительно закона о Кабинете Министров Украины было принято именно Мукачевским горрайонным судом Закарпатской области.

Об этом он заявил сегодня в прямом эфире радио “Эра”.

“Странно, что это аж в Мукачево почему-то возникла эта инициатива”, - сказал А.МОРОЗ, комментируя вчерашнее решение Мукачевского горрайонного суда, которое запрещает председателю парламента подписывать закон о Кабмине, а также – публиковать этот документ.

При этом А.МОРОЗ выразил удивление “безграмотностью некоторых судей”, которые “даже не читают нормы прямого действия, нормы Конституции”, которая, по его словам, не предусматривает, чтобы после преодоления президентского вето председатель ВР подписывал закон, вместо этого - просто его обнародует в случае неподписания Президентом Украины.

Кроме того, по словам А.МОРОЗА, трудно объяснить ситуацию, когда вопрос в суде рассматривается без второй стороны процесса.

Вместе с тем А.МОРОЗ не исключил существования связи между мукачевским происхождением данного судебного решения и главой Секретариата Президента Украины Виктором БАЛОГОЙ, отметив: “Может, потому, что глава Администрации Президента Украины (речь идет о главе Секретариата Президента Украины - УНИАН) из Мукачево прибыл в Киев”. В то же время А.МОРОЗ заявил, что не хочет комментировать эту ситуацию, поскольку для него, “откровенно говоря, немного унизительно заниматься такими комментариями”.

Как сообщал УНИАН, 22 января Мукачевский горрайоный суд Закарпатской области рассмотрел иск представителя партии «Наша Украина» Игоря КРОЛЯ к Верховной Раде о признании противоправными возможных действий председателя ВР в случае подписания им закона о Кабмине. Рассмотрев этот иск, суд принял решение запретить председателю парламента подписывать закон о Кабмине, а также запретить ВР, ее аппарату каким-либо другим физическим или юридическим лицам подавать для публикации принятого 12 января закона о Кабмине. Суд также запретил редакциям газет «Голос Украины», «Урядовий кур’єр», другим официальным изданиям, физическим или юридическим лицам публиковать закон о Кабмине. Решение суда подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано на протяжении 5 дней со дня объявления этого постановления в Апелляционном суде Закарпатской области.

23 января на пресс-конференции народный депутат И.КРОЛЬ отметил, что в соответствии с законодательством он мог обратиться только в Мукачевский суд, поскольку прописан в этом городе.

Также И.КРОЛЬ сказал, что решение Мукачевского суда не является решением по существу. По его словам, “это решение для обеспечения иска”, чтобы суд имел возможность полноценно рассмотреть его исковое заявление. “Решение по существу будет приниматься позже”, – добавил депутат.