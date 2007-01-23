Мороз хочет переговорить с Ющенко, чтобы он не повторял басен

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ готов обнародовать закон “О Кабинете Министров Украины” после выводов профильного комитета парламента, а также еще хочет поговорить с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО по поводу данного закона. Об этом сказал А.МОРОЗ во время эфира на радио “Эра”.

Он отметил, что дал поручение профильному комитету парламента и ожидает его выводов. По его словам, также он хотел бы “еще переговорить с Президентом Украины”. “Мне кажется, что он не виноват в том, что его так подставляют представители аппарата," - сказал А.МОРОЗ и при этом добавил: “пусть он с ними разберется”.

А.МОРОЗ утверждает, что нет никаких разногласий в текстах закона, который принимался и который был направлен на подпись Президенту Украины. Он отметил, что ему “досадно, что Президента вынуждают повторять нелепые басни от Администрации (речь идет о Секретариате Президента Украины - УНИАН)”, что это, мол, другой текст. Он подчеркивает, что “официально и где угодно могу подтвердить”, что тексты одинаковы “с точностью до запятой и точки”. При этом он соглашается, что при поступлении в Секретариат текста закона была на одной из страниц допущена техническая ошибка, но все было выяснено и после этого “с этой исправленной страницей Президент подписал документ для выводов Кабинета Министров Украины”. Он считает, что все это “абсолютно надуманная ситуация”. При этом А.МОРОЗ отметил: “мне стыдно за тех людей”, которые говорят о разных текстах закона.

А.МОРОЗ считает, что у Президента Украины есть право обратиться в Конституционный Суд относительно конституционности данного закона и не исключает, что где-то три нормы могут быть признаны, не полностью отвечающими Конституции. По его словам, В.ЮЩЕНКО также может предложить внести изменения в закон о Кабмине после того как он вступит в действие.

19 января Президент повторно воспользовался правом вето к закону о Кабмине, который был принят ВР 12 января путем преодоления президентского вето.

20 января А.МОРОЗ заявил, если глава государства не подпишет закон в указанный срок, то он, как председатель ВР, поставит свою подпись под ним.

22 января Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области рассмотрел иск члена партии «Наша Украина» Игоря КРОЛЯ к Верховной Раде о признании противоправными возможных действий председателя ВР в случае подписания им закона о Кабмине. Суд запретил председателю Верховной Рады подписывать принятый 12 января закон.