Луценко утверждает, что Ющенко обокрали, и знает, кто

Советник Президента Украины, руководитель Гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО не видит оснований для инициирования импичмента Президента Украины из-за того, что глава государства Виктор ЮЩЕНКО вторично ветировал Закон “О Кабинете Министров Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Виннице в ходе поездки по областям Украины, во время которых он планирует создать на местах инициативные группы и оргкомитеты «Народной самообороны».

По убеждению Ю.ЛУЦЕНКО, “у Президента украли право руководить внешней политикой государства”. “Закон о Кабинете Министров - это банальная политическая кража», - заявил советник Президента.

Как сообщал УНИАН, 10 января фракция КПУ предложила объявить импичмент Президенту из-за ветирования им законов, принятых Верховной Радой. Однако председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ выразил убеждение, что парламент в любом случае не будет рассматривать вопрос импичмента.

19 января Президент повторно воспользовался правом вето к закону о Кабмине, который был принят ВР 12 января путем преодоления президентского вето.

20 января А.МОРОЗ заявил, если глава государства не подпишет закон в указанный срок, то он, как председатель ВР, поставит свою подпись под ним.

22 января Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области рассмотрел иск члена партии «Наша Украина» Игоря КРОЛЯ к Верховной Раде о признании противоправными возможных действий председателя ВР в случае подписания им закона о Кабмине. Суд запретил председателю Верховной Рады подписывать принятый 12 января закон.

23 января, А.МОРОЗ заявил, что закон о Кабмине будет обнародован в соответствии с Конституцией Украины. Он сказал, что если Президент Украины не подпишет этот закон, то председатель ВР “обязан его обнародовать”.