ЕС продемонстрировал Украине, что для дипломатии законов физики не существует

Польша и Швеция пытались добиться европейской перспективы для Украины в принятом вчера Советом министров иностранных дел стран-членов ЕС мандате для Еврокомиссии на проведение переговоров с Украиной по поводу нового Усиленного соглашения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом пишет сегодняшняя бельгийская газета “Le Soir” в статье под названием “Приоткрыть дверь, оставляя ее закрытой”.

“Большинство абсолютно не хотело, чтобы этот мандат, которой имеет юридическую силу, учитывал европейские устремления Украины. Швеция и Польша, которые очень одобрительно относятся к будущему присоединению Украины, оказывали сопротивление”, - отмечается в статье.

“Как приоткрыть дверь, оставляя ее закрытой? 27 министров продемонстрировали, что для дипломатии законов физики не существует”, - продолжает издание.

Газета делает вывод, что отношение к Украине, которое было продемонстрировано, в том числе и решением Совета министров иностранных дел ЕС, свидетельствует о том, что ЕС не может больше расширяться без проведения институциональных реформ, но эти реформы очень трудно реализовать.

Как сообщал УНИАН, 22 января Совет министров иностранных дел ЕС принял выводы, касающиеся переговоров с Украиной о подписании нового Усиленного соглашения.

Как отмечается в документе Совета министров ЕС, новое Усиленное соглашение не должно предусматривать никакого будущего развития двусторонних отношений. Это будет означать, что в соглашении, с одной стороны, не будет положения о возможности членства Украины в ЕС, но, с другой стороны - не будет и положения о невозможности такого членства.

Вместе с тем, в документе подчеркивается, что ЕС признал европейские устремления Украины еще в 2005 году.

Кроме того, в выводах указывается, что ЕС продолжит оказывать поддержку политическим и экономическим реформам в Украине, направленным на усиление демократии, стабильности и прозрачности в стране, и хочет усилить свои обязательства за этими направлениями в новом соглашении.

Согласно документу, новое соглашение должно ставить целью сближение отношений с Украиной, экономическую интеграцию и политическое сотрудничество.

Новое Усиленное соглашение должно заменить действующее сегодня Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, срок действия которого заканчивается в 2007 году.