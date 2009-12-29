У Ющенко говорят, что «письма счастья» от Тимошенко обманывают пенсионеров

Правительство пытается избежать повышения минимальных пенсий.

Об этом сказано в сообщении Главной службы информационной политики Секретариата Президента (СП), переданном УНИАН.

Согласно сообщению, с 1 ноября 2009 года Законом «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы» были введены новые размеры социальных стандартов. Необходимость подписания Президентом данного закона была обусловлена тем, что из-за занижения соцстандартов каждый из 6 млн. пенсионеров, которые получают минимальную пенсию, за время премьерства Юлии ТИМОШЕНКО недополучил 2253 грн.

Закон восстановил размеры соцстандартов и ликвидировал угрозу последующей недоимки пенсионерам, которые получают минимальную пенсию. Следует отметить, что согласно проекту бюджета, который был возвращен Кабинету Министров на доработку, в 2010 году такие пенсионеры недополучили бы еще до 1634 грн.

Увеличение прожиточного минимума состоялось и в 2009 году – вместо 498 грн. его размер был определен на уровне 573 грн.

В декабре Пенсионный фонд (ПФ) разослал пенсионерам сообщения, что именно благодаря правительству эти пенсионеры и получили повышение пенсий. Таким образом, правительство Ю.ТИМОШЕНКО использует ПФ для массовых рассылок «писем счастья».

«Но в данном случае в этих письмах пенсионеры банально вводятся в заблуждение. Отмечается, что подписание закона якобы привело к росту пенсий лишь на 60 коп., но правительство в это непростое время выискало бюджетные средства для большего повышения и будет «думать», как повысить выплаты еще и в январе», – сказано в сообщении СП.

Также в нем указано, что все это резко контрастирует с предыдущими заявлениями правительственных чиновников о значительных объемах расходов – говорилось фактически о дополнительном бюджете для обеспечения требований закона.

В СП считают, что такая позиция правительства в вопросе повышения пенсионных выплат объясняется тем, что на едином казначейском счете объем средств чрезвычайно низкий, он исчерпал как свои ресурсы, так и средства местных бюджетов. «Этим объясняется не только попытка избежать увеличения пенсий, но и невозможность организовать на местах эффективную работу коммунальных предприятий и спасательных служб: непогода снова привела к параличу движения на улицах городов и сел Украины», – уверены в СП.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 20 октября т.г. приняла закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной зарплаты в 2010 году».

Законом устанавливается прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц с 1 ноября 2009 года в размере 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн.

6 ноября Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" относительно обеспечения выплаты пенсий и социальных стандартов в повышенном размере, которыми устанавливаются механизмы финансирования повышения социальных стандартов с 1 ноября 2009 года.

16 ноября т.г. Президент подписал закон.

26 ноября министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА заявила, что Кабинет Министров принял решение сохранить доплату в размере 28 грн. 40 коп., действующую с 1 октября 2009 года, к пенсиям, которые начисляются с 1 ноября т.г. с учетом принятых Верховной Радой новых минимальных стандартов и изменений к Госбюджету-2009.

«Мы выполним этот закон, мы пересчитаем пенсии всем пенсионерам от минимального прожиточного уровня в 573 грн., но мы им до этого считали с 572,40 грн. (с учетом доплаты 28 грн. 40 коп.)», – сказала Л.ДЕНИСОВА.