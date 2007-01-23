Счета Министерства иностранных дел Украины разблокировали

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель пресс-службы МИД Андрей ДЕЩИЦА.

«По состоянию на сегодняшнее утро, как подтвердил наш валютно-финансовый департамент, средства на счета МИД поступили», - сказал он.

По словам А.ДЕЩИЦЫ, сейчас проводятся «технические процедуры» относительно проплаты счетов и получения средств для начисления аванса сотрудникам центрального аппарата МИД, который должен был быть начислен еще 15 января.

Как сообщал УНИАН, 18 января министр иностранных дел Б.ТАРАСЮК заявил, что “после принятия 1 декабря 2006 года Верховной Радой Украины незаконного постановления о его освобождении от должности министра иностранных дел внешнеполитическое ведомство оказалось в ситуации целенаправленного блокирования его работы со стороны руководства Кабинета министров и отдельных правительственных структур”. Он сообщил, что МИД Украины подал в Хозяйственный суд Киева исковое заявление к Государственному казначейству с требованием открыть бюджетное финансирование.

19 января пресс-секретарь МИД Андрей ДЕЩИЦА заявил, что профсоюзный комитет Министерства иностранных дел Украины подал в Хозяйственный суд Киева административный иск к Государственному казначейству с требованием оплатить заработную плату сотрудникам МИД - членам профсоюза.

В тот же день Министерство финансов заявило, что открыло бюджетное финансирование Министерству иностранных дел, в соответствии с Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2007 год». В то же время в заявлении отмечалось, что в связи с тем, что МИД не предоставил Государственному казначейству должным образом оформленных образцов подписей распорядителей бюджетных средств, оплата счетов не осуществляется.

22 января в программе «Эпицентр» на телеканале «1+1» Б.ТАРАСЮК сообщил, что премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ дал указание разблокировать счета МИД.