Мороз обнародует закон о Кабмине

Закон “О Кабинете Министров Украины” будет обнародован в соответствии с Конституцией Украины, заявляет председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ.

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал сегодня журналистам, что если Президент Украины не подпишет этот закон, то председатель ВР “обязан его обнародовать”.

По словам А.МОРОЗА, «другого выбора у меня нет».

При этом на вопрос журналистов, будет ли завтра в газете «Голос Украины» опубликован закон о Кабинете Министров, А.МОРОЗ ответил: «Посмотрим».

Он отметил, что его подпись как председатели ВР под этим законом уже стоит, поскольку документ был подписан тогда, когда передавался Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО после принятия парламентом. Как отметил А.МОРОЗ, поэтому сейчас речь идет только об обнародовании данного закона.

Он отметил, что «судья не умеет читать Конституцию и принимает абсолютно бессмысленное решение».

А.МОРОЗ назвал решение Мукачевского горрайонного суда «интересным». По словам председателя ВР, это решение принималось без рассмотрения позиций сторон. «Это, очевидно, в Мукачево такой суд у нас существует, и можно догадаться, почему именно в Мукачево», - сказал А.МОРОЗ. По его словам, есть много деталей, которые он не хочет комментировать, потому что не хотел бы, чтобы это каким-то образом «унижало институт Президента».

А.МОРОЗ сказал: «Я смотрю на вещи, которые имеют вид либо подлога, либо мошенничества. Это просто недопустимо», «тем более, когда приобщаются к этому подписи Президента, похоже, которых он не ставил».

А.МОРОЗ выразил беспокойство, что в Украине «судьи имеют такую низкую квалификацию, что не способны прочитать даже Конституцию Украины».

Как добавил председатель ВР, он подписал закон о Кабмине еще после его принятия при направлении Президенту Украины и, по Конституции, если Президент после преодоления парламентом вето не подписывает закон, тогда через 10 дней он должен быть обнародован (12 января, в день принятия, закон был направлен Президенту Украины – УНИАН).

На вопрос журналистов, будет ли Верховная Рада повторно голосовать по закону о Кабинете Министров, как этого требует В.ЮЩЕНКО, А.МОРОЗ ответил: «Все будет сделано так, как требует Конституция».

«Голосования этого (повторного голосования – УНИАН) не требует Конституция», - подчеркнул А.МОРОЗ.

Как сообщал УНИАН, 19 января Президент В.ЮЩЕНКО повторно воспользовался правом вето к закону о Кабмине, который был принят ВР 12 января путем преодоления президентского вето.

20 января А.МОРОЗ заявил, что «вето Президента надумано, и те, кто готовил его, прежде всего, подставляли и компрометировали Президента». По его словам, если глава государства не подпишет закон в определенный срок, то он, как председатель ВР, поставит свою подпись под ним.

22 января Мукачевский горрайоный суд Закарпатской области рассмотрел иск представителя партии «Наша Украина» Игоря КРИЛЯ к Верховной Раде о признании противоправными возможных действий председателя ВР в случае подписания им закона о Кабмине.

Суд запретил председателю Верховной Рады подписывать принятый 12 января Закон “О Кабинете Министров Украины”.

В тот же день Президент направил письмо председателю Верховной Рады с просьбой вынести законопроект о Кабинете Министров на повторное рассмотрение парламента. В.ЮЩЕНКО призвал А.МОРОЗА обеспечить соблюдение положений Конституции во время рассмотрения парламентом этого документа.