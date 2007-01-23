Из-за Рудьковского в МИД полетят головы

Министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК заявляет, что работники консульских учреждений, к которым обращался министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ с просьбой ускорить выдачу виз представителям туркменской оппозиции, будут досрочно отозваны.

Об этом Б.ТАРАСЮК сказал в программе «Эпицентр» на телеканале «1+1» в понедельник вечером.

«Обязательно будут кадровые решения, некоторые из консульских работников будут отозваны досрочно, на некоторых будет наложено взыскание, то есть достаточно серьезно мы восприняли эту ситуацию, поскольку мы в МИД заботимся о неуклонном выполнении указа Президента о координирующей роль Министерства иностранных дел, и здесь вдруг наши работники идут на сознательное нарушение этого указа», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, газета "Зеркало недели" 20 января проинформировала о том, что якобы премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал распоряжение о проведении служебного расследования в отношении министра транспорта и связи Николая РУДЬКОВС из-за нанесения вреда национальной безопасности Украины. Ссылаясь на свои источники, газета назвала причиной этого участие Н.РУДЬКОВСКОГО в организации приезда в Киев в декабре прошлого года представителей туркменской оппозиции – бывшего вице-премьера страны Худайберды ОРАЗОВА и экс-посла Туркменистана в Турции Нурмухаммеда ХАНАМОВА.

Издание отмечает, что эта ситуация могла привести к ухудшению отношений Украины и Туркменистана, в частности в энергетическом секторе. МИД Туркменистана расценил приезд оппозиционеров в Киев как недружелюбный шаг со стороны Украины. Представители туркменской власти также утверждали, что эти лица находятся в международном розыске.

Между тем в пресс-службе Минтранса сообщили, что министр транспорта и связи Украины Н.РУДЬКОВСКИЙ подает судебный иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также обратится в Комиссию по журналистской этике с просьбой дать оценку действиям журналиста газеты «Зеркало недели» при подготовке статьи «Приглашение в чужой монастырь» от 20 января 2007 года.