Ющенко готов к дебатам с любым тигром, или кто там еще

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО готов принять участие в дебатах, но только с рейтинговыми кандидатами на пост главы государства.

Об этом он сказал в программе «Большая политика» на телеканале «Интер».

«С моей стороны проблемы не будет», - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что, очевидно, вопрос лишь заключается в том, с кем будут проводиться эти дебаты.

«Чтобы эти дебаты были соответствующего статуса, чтобы они не были какой-то соломинкой для кандидата 7-го или 10-го (номера) рейтинга», - отметил В.ЮЩЕНКО.

В то же время, на уточняющий вопрос, почему тогда он не пошел на эфир программы Савика ШУСТЕРА, куда его приглашали на дебаты с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО и лидером оппозиции Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, В.ЮЩЕНКО уклонился от прямого ответа, отметив: «Моя позиция легко анализируется и относительно ТИМОШЕНКО, и относительно ЯНУКОВИЧА, мне легко доказать нации, которая меня слушает, слышит меня, в чем политика ТИМОШЕНКО или ЯНУКОВИЧА является пагубной – я искренне в этом убежден. У меня есть тот курс, который отвечает национальным интересам».

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что ведет свою избирательную кампанию, и если удается сформировать график таким образом, чтобы иметь возможность принимать участие в предвыборных программах и проводить дебаты, то он готов идти на любые дебаты. «С любым тигром, или кто там еще будет… нет проблем», - добавил Президент.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, что из его слов получается, что Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧ отказались с ним встречаться на дебатах, В.ЮЩЕНКО сказал: «Я не знаю, кто не хочет встречаться. Я просто говорю о своей позиции, что я на это распятие (эфиры – УНИАН) хожу только ради одного: не говорить о том, и не задавайте мне, пожалуйста, вопросов, какой будет судьба ЮЩЕНКО – не думайте об этом, уважаемые журналисты, это не ваша проблема! О детях своих подумайте, о нации своей подумайте! Не поступаем ли мы легкомысленно сейчас, когда вот, знаете, тигра-бублика одеваем и делаем выборы», - отметил В.ЮЩЕНКО.